Какие прилагательные среднего рода в именительном падеже единственного числа пи??утся с тремя буквами "е"

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Какие прилагательные среднего рода в именительном падеже единственного числа пи??утся с тремя буквами "е"
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Гость:
Длинношеее (животное)
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