Какие природные районы можно выделить на Урале и почему?

География
Какие природные районы можно выделить на Урале и почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Урал (Уральские горы) по высотам, по климатическим условиям, геологическому развитию принято делить на несколько частей: -Полярный Урал; -Приполярный Урал; -Северный Урал; -Средний Урал; -Южный Урал.

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