Какие природные районы можно выделить на Урале и почему?
География
Какие природные районы можно выделить на Урале и почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Урал (Уральские горы) по высотам, по климатическим условиям, геологическому развитию принято делить на несколько частей: -Полярный Урал; -Приполярный Урал; -Северный Урал; -Средний Урал; -Южный Урал.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Как вы думаете, в каких случаях человек должен обращаться в международные организации для защиты своих прав?
Информатика
У вас есть 25 спичек. Прямоугольник какой максимальной площади вы сможете сложить, используя только эти спички для сторон прямоугольника (использов...
Биология
Математика