Какие признаки Российского государства , зафиксированные в Конституции РФ , вы мо??ете назвать?
Обществознание
Какие признаки Российского государства , зафиксированные в Конституции РФ , вы мо??ете назвать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) светское государство 2) демократическое государство 3) правовое государство 4) социально государство
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