Какие проблемы поднимает пушкин в станционном смотрителе
Литература
Какие проблемы поднимает пушкин в станционном смотрителе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. О проблеме «маленького человека» ; 2.О взаимоотношениях отцов и детей; 3.Об ответственности за свои поступки; 4.О муках совести, которые свидетельствуют о том, что человек не погиб… ; 5.О счастье и любви…
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Алгебра
Найдите значение выражения: 1) 0,2*1,5 ________ = 1,5-6 2)-0,2*(-2)^4+0,1*(-2)^2+8= 3)9,8*3,8*1,45 ____________ = 9,5*2,9*0,02
Геометрия
В равнобедренном треугольнике основание больше ребра на 4 сантиметра. Найдите стороны треугольника если периметр треугольника 37 см