Какие проблемы поднимает пушкин в станционном смотрителе

Гость: Гость:

1. О проблеме «маленького человека» ; 2.О взаимоотношениях отцов и детей; 3.Об ответственности за свои поступки; 4.О муках совести, которые свидетельствуют о том, что человек не погиб… ; 5.О счастье и любви…