Какие произведения написал Ганс кроме сказок?

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Среди произведений Ханса Кристиана Андерсена - романы, повести, пьесы, рассказы, новеллы, философские эссе, очерки, стихи, более 400 сказок. Стихи были положены на музыку: романсы писали Шуман и Мендельсон. В России сказки Андерсена впервые были изданы в 1844 году («Бронзовый кабан») , в 1894-1895 было издано первое собрание сочинений Андерсена в 4-х томах. «Разбойники в Виссенберге» (1819; трагедия) «Альфсоль» (1819; трагедия) «Вечер» (1826; стихотворение) «Умирающее дитя» (1826; стихотворение) «Путешествие пешком от Хольмен-канала до восточного мыса острова Амагер» (1829; первое прозаическое произведение) «Теневые картины» (1831; эссе, написанное после поездки в Германию) «Агнета и Водяной» (1834) «Импровизатор» (1835, русский перевод - в 1844; роман) «Только скрипач» (1837; роман) «Сказки, рассказанные для детей» (Everi, fortalte for born; 1835—1837; сборник сказок; в мае и декабре 1835 - первые два сборника, в апреле 1837 - третий сборник) «Стойкий оловянный солдатик» (1838; сказка) «Книга картин без картин» (1840; сборник новелл) «Мулат» (1840; пьеса, направленная против расового неравенства) «Базар поэта» (1842; сборник путевых очерков - первый вариант автобиографии) «Соловей» (1843; сказка) «Гадкий утенок» (1843; сказка) «Снежная королева» (1844; сказка) «Девочка со спичками» (1845; сказка) «Сказка моей жизни» (Mit livs eventir; 1846, русский перевод - в 1851, 1889; автобиография) «Тень» (1847; сказка) «Мать» (1848; сказка) «Две баронессы» (1849; роман в 3 томах) «Быть или не быть» (1857; роман ) УМИРАЮЩЕЕ ДИТЯ (1825 г. ) Как устал я, мама, если бы ты знала! Сладко я уснул бы на груди твоей.. . Ты не будешь плакать? Обещай сначала, Чтоб слезою щечки не обжечь моей. Здесь такая стужа, ветер воет где-то.. . Но зато как славно, как тепло во сне! Чуть закрою глазки — света сколько, света, И гурьбой слетают ангелы ко мне. Ты их видишь?. . Мама, музыка над нами! Слышишь? Ах, как чудно!. . Вот он, мама, вот, У кроватки — ангел с белыми крылами.. . Боженька ведь крылья ангелам дает?. . Все цветные круги.. . Это осыпает Нас цветами ангел: мамочка, взгляни! А у деток разве крыльев не бывает? Или уж в могилке вырастут они? Для чего ты ручки сжала мне так больно И ко мне прильнула мокрою щекой? Весь горю я, мама.. . Милая, довольно! Я бы не расстался никогда с тобой.. . Но уж только, мама, ты не плачь — смотри же! Ах, устал я очень!. . Шум какой-то, звон.. . В глазках потемнело.. . Ангел здесь.. . все ближе.. . Кто меня целует? Мама, это он! перевод В. С. Лихачева РОЗЫ И ЗВЕЗДЫ (Из первого произведения Андерсена «Прогулка на остров Амагер» , 1828 г. ) Я знаю две звезды — лучистей звезд небесных, Две розы видел я — прекрасней роз земных. Упала чистая слеза с тех звезд прелестных, Рассыпавшись росой на розах молодых. И сердцем полюбил я их красу живую, Она дороже мне и неба и земли.. . Ужель напрасно я надеюсь и тоскую? Ужели розы те и звезды не мои!. . перевод Г. А. Голенищева-Кутузова А о чем они? О жизни, любви, смерти))