Из двух гнезд одновременно на встречу друг другу вылетели два ястреба и встретились через 6 секунд. . скорость одного ястреба 6 м/ сек скорость 2 ястреба 16 м) сек. Какое расстояние между гнездами?

Математика

Из двух гнезд одновременно на встречу друг другу вылетели два ястреба и встретились через 6 секунд. . скорость одного ястреба 6 м/ сек скорость 2 ястреба 16 м) сек. Какое расстояние между гнездами?

Автор: Гость