Из двух гнезд одновременно на встречу друг другу вылетели два ястреба и встретились через 6 секунд. . скорость одного ястреба 6 м/ сек скорость 2 ястреба 16 м) сек. Какое расстояние между гнездами?
Математика
Из двух гнезд одновременно на встречу друг другу вылетели два ястреба и встретились через 6 секунд. . скорость одного ястреба 6 м/ сек скорость 2 ястреба 16 м) сек. Какое расстояние между гнездами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 метров это расстояние
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