Разбор по цифре 3 крепкое
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Разбор по цифре 3 крепкое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крепкое -какое? приложении 1) Начальная форма - крепкий 2)постоянные признаки : - непостоянные признаки : в м.р; в ед.ч; в полн.ф; в И.п 3) подчеркнуть волнистый линией- определение
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