В одном ящике было 24.kg слива а в другом 27 кг все сливы разложили В контейнере mp3k сколько контролю потребовалось Реши задачу разными способами

Математика

В одном ящике было 24.kg слива а в другом 27 кг все сливы разложили В контейнере mp3k сколько контролю потребовалось Реши задачу разными способами

Автор: Гость