В одном ящике было 24.kg слива а в другом 27 кг все сливы разложили В контейнере mp3k сколько контролю потребовалось Реши задачу разными способами
Математика
В одном ящике было 24.kg слива а в другом 27 кг все сливы разложили В контейнере mp3k сколько контролю потребовалось Реши задачу разными способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24+27=51(кг) вся слива 2) 51/3=17(к) потребовалось. Ответ 17 контейнеров 1)24/3=8(к) для первого ящика 2)27/3=9(к) для второго ящика 3)8+9=17(к) всего Ответ: 17 контейнеров
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