Подобрать аргументы из текста произведения А.С.Пушкина "Капитанская дочка" по тем??м "Честь и бесчестие", "Дружба и вражда", "Опыт и ошибки", "Победа и поражение", "Разум и чувства". Аргументы подбираем для каждой темы.

Литература
Подобрать аргументы из текста произведения А.С.Пушкина "Капитанская дочка" по тем??м "Честь и бесчестие", "Дружба и вражда", "Опыт и ошибки", "Победа и поражение", "Разум и чувства". Аргументы подбираем для каждой темы.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"опыт и ошибки" Главный герой произведения -Петр Гринёв спускает все свои деньги на азартные игры. Позже, к нему приходит понимание того,что он совершил. т.е осознание своей ошибки. "Разум и чувства" Любовь Маши к Гринёву. Ее поступок во имя любви (она идет к императрице просить, чтобы та смиловалась над любимым Машеньки)  "Честь и бесчестие" Петр Гринев не поддался уговорам Пугачева( присоединиться к восстанию) 
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