Помогите пожалуйста! Решите номера 30,124 и 90 вот 30 номер:Выполните сложение,выбирая удобный порядок действий: а)49617+999+383; б)52681+4861+139. Вот номер 90: Выполните действия удобным способом. а)38*4*25; б)125*79*8. Вот н...

Математика

Помогите пожалуйста! Решите номера 30,124 и 90 вот 30 номер:Выполните сложение,выбирая удобный порядок действий: а)49617+999+383; б)52681+4861+139. Вот номер 90: Выполните действия удобным способом. а)38*4*25; б)125*79*8. Вот номер 124:найдите значение выражения,применяя распределительный закон умножения (вынесите общий множитель за скобки):а)143*24+24*157; б)36*248-36*148; в)43*27+35*27-58*27.

Автор: Гость