Помогите пожалуйста! Решите номера 30,124 и 90 вот 30 номер:Выполните сложение,выбирая удобный порядок действий: а)49617+999+383; б)52681+4861+139. Вот номер 90: Выполните действия удобным способом. а)38*4*25; б)125*79*8. Вот н...
Математика
Помогите пожалуйста! Решите номера 30,124 и 90 вот 30 номер:Выполните сложение,выбирая удобный порядок действий: а)49617+999+383; б)52681+4861+139. Вот номер 90: Выполните действия удобным способом. а)38*4*25; б)125*79*8. Вот номер 124:найдите значение выражения,применяя распределительный закон умножения (вынесите общий множитель за скобки):а)143*24+24*157; б)36*248-36*148; в)43*27+35*27-58*27.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер 30 а) 49617+383+999=50999 б) 52681+139+4861=57681 Номер 90 а) 38*25*4=3800 б) 125*8*79=79000 Номер 124 а) (143*24)+(24*157)=7200 б) (36*248)-(36*148)=3600 в) (43*24)+(35*27)-(58*27)=411
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