Сочинение на тему "Товарищество"

Гость: Гость:

Настоящий товарищ. Однажды я с Леонидом пошли на реку Ангара, потом подошёл Игорь, и мы пошли вместе на реку. Когда мы пришли то сразу пошли купаться. Мы играли в надувной мяч и плавали. Вдруг Игорь сильно кинул мне мяч так, что перелетел мою голову. Я поплыл за мячом и вдруг, меня повело течение в другую сторону. Игорь как увидел так и убежал что б спрятатся , а Леонид помог мне выбратся из течение. Вот такой у меня настоящий товарищь