Однокореное слова к слову Пешеход

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Однокореное слова к слову Пешеход
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пешком, пеший\ ходить, поход
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