Какие реформаторские замыслы были у В.В.Голицына

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Василия Голицина не устраивало существование крепостного права, он считала, что это тормозит развитие общества. Сделал: Частично реформировал армию, смягчил условия холопства за долги, отменил закапывание мужеубийц и смертную казнь за возмутительные слова. Предполагал, чтобы дворянство ездило за границу и обучалось там военному искусству, хотел чтобы армия была из дворянского сословия, а не из крестьян, так как считал, что это не принесет пользу ни в войне (они воевать не умеют) , ни в сельском хозяйстве (земли в военное время обрабатывать никто не будет) . Планировал освободить крестьян, предоставив им обрабатываемые ими земли, но с условием выплаты в пользу государства ежегодных податей, а также по плану Голицына операция выкупа крепостного труда и надельной земли крестьян совершалась посредством замены капитальной выкупной суммы непрерывным доходом служилых землевладельцев, получаемым от казны в виде возвышенного жалованья за службу. Однако, После возвращения Голицына из Крымских походов положение его при дворе пошатнулось. Враги Голицына воспользовались его военными неудачами, чтобы обвинить князя в небрежении и получении взятки от крымского хана. Подросший царь Петр начал предъявлять свои права на единоличное управление государством, что вело к неизбежному столкновению Софьи со своим младшим братом. Не поддержав мысль о коронации царевны Софьи, Василий Васильевич еще более осложнил свое положение Во время переворота в августе 1689 года, свергнувшего царевну Софью, Василий Васильевич играл незначительную роль. Он уехал из Москвы в свое имение, затем вместе с приближенными прибыл к Петру I в Троицу. 9 сентября 1689 года у ворот Троице-Сергиева монастыря Голицыну и его сыну Алексею прочитали приговор. Они лишались боярских чинов, их имения были конфискованы, им предстояла ссылка с лишением чести и имущества. После почти 25 лет ссылки Василий Васильевич Голицын скончался 21 апреля 1714 года в Великопинежской волости Архангельской губернии. Его похоронили в Красногорском монастыре