Помогите пожалуйста!!!Буду очень благодарно вам!!ПОЖАЛУЙСТА НОМЕР 470
Математика
Помогите пожалуйста!!!Буду очень благодарно вам!!ПОЖАЛУЙСТА НОМЕР 470
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-7+х=13 х=13+7 х=20 -7+20=13 х+(-9)=-4 х=-4+9 х=3 3+(-9)=-4 х+(-15)=10 х=10+15 х=25 25-15=10 8+х=-12 х=-12-8 х=-20 8-20=-12 -6+х=5 х=5+6 х=11 -6+11=5 х+(-14)=-8 х=-8+14 х=6 6-14=-8
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