Какие системы органов появились впервые у плоских червей

Гость: Гость:

Для плоских червей, как и для двух следующих типов (круглых и кольчатых червей) , характерны нижеперечисленные особенности: 1) наличие переднего конца тела, с расположенными на нем основными органами чувств: зрения, осязания, обоняния и др. , что позволяет этим животным лучше ориентироваться в пространстве и совершать направленные движения; 2) двусторонняя симметрия; 3) появление в процессе развития третьего зародышевого листка (мезодермы) , закладывающегося между экто- и энтодермой; это привело к развитию мышечной системы (имеет мезодермальное происхождение) , а значит, к увеличению двигательной активности; 4) наличие кожно-мускульного мешка, т. е. стенки тела, образованной кожным эпителием и мышцами, которые представляют собой обособленные образования. Помимо этого, собственно для плоских червей характерно следующее: 1) полость тела отсутствует, а внутренние органы помещаются непосредственно в паренхиме мезодермального происхождения (мезенхиме) ; 2) пищеварительная система представлена либо замкнутым пищеварительным мешком, состоящим из глотки и кишечника без анального отверстия, либо отдельными пищеварительными клетками или их скоплениями, свободно лежащими в мезенхиме; 3) нервная система состоит из одного-двух нервных узлов (ганглиев) в передней части тела и продольных нервных стволов, связанных поперечными кольцевыми перемычками — коннективами; 4) кровеносная и дыхательная система отсутствуют; газообмен происходит непосредственно через поверхность тела; помимо аэробного дыхания, свойственного для свободноживущих форм, у паразитов отмечено анаэробное дыхание, при этом основным способом получения энергии служит гликолиз; 5) выделительная система представлена так называемыми протонефридиями — каналами, слепо начинающимися в мезенхиме и расположенными с двух сторон от предполагаемой оси симметрии, т. е. по бокам тела; 6) половая система за небольшим исключением гермаф-родитная, как правило, сложно устроена. Тип насчитывает около 12500 видов и включает четыре класса: