5 крылатых выражений из комедии Горе от ума.

Гость: Гость:

Ей сна нет от французских книг, А мне от русских больно спится. Минуй нас пуще всех печалей И барский гнев, и барская любовь. Счастливые часов не наблюдают. Кто беден, тот тебе не пара. Подписано, так с плеч долой.