5 крылатых выражений из комедии Горе от ума.
Литература
5 крылатых выражений из комедии Горе от ума.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ей сна нет от французских книг, А мне от русских больно спится. Минуй нас пуще всех печалей И барский гнев, и барская любовь. Счастливые часов не наблюдают. Кто беден, тот тебе не пара. Подписано, так с плеч долой.
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