Воображаемая линия, которая опоясываетземной шар воображаемая линия которая опо??сывает земной шар и делит его на Северное и южное полушарияи делит его на северное и южное полушарияит

Окружающий мир

Воображаемая линия, которая опоясываетземной шар воображаемая линия которая опо??сывает земной шар и делит его на Северное и южное полушарияи делит его на северное и южное полушарияит

Автор: Гость