Воображаемая линия, которая опоясываетземной шар воображаемая линия которая опо??сывает земной шар и делит его на Северное и южное полушарияи делит его на северное и южное полушарияит
Окружающий мир
Воображаемая линия, которая опоясываетземной шар воображаемая линия которая опо??сывает земной шар и делит его на Северное и южное полушарияи делит его на северное и южное полушарияит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экватор или мередиан
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