Орфоризмы по ЗОЖ пж срочно

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Чем проще пища, тем она приятнее — не приедается, — тем здоровее и тем всегда, везде доступнее.Лев ТолстойЕсли человек сам следит за своим здоровьем, то трудно найти врача, который знал бы лучше полезное для его здоровья, чем он сам.Сократ Счастье есть продукт здоровья, а потому каждый человек должен стараться, чтобы физические расстройства были не более как исключительными явлениями.Сэмлоэл СмайлсБолезни для того и существуют, чтобы бороться за здоровый образ жизни.Тамара КлейманВсегда выбирайте самый трудный путь – на нём вы не встретите конкурентов.Шарль де ГолльНадо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно.Лев Николаевич ТолстойВ здоровом теле здоровый дух — глупое изречение. Здоровое тело — продукт здравого рассудка.Джордж Бернард ШоуЧтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало.Два важных правила запомни для начала:Ты лучше голодай, чем что попало ешь,И лучше будь один, чем вместе с кем попало.Омар ХайямБолезнью шутит тот, кто ран не ведал.Вильям ШекспирЕсть и пить нужно столько, чтобы наши силы этим восстанавливались, а не подавлялись.Марк Тулий ЦицеронЗдоровье есть высочайшее богатство человека.ГиппократБолезнь — это защитная реакция от нездорового образа мыслей и нездорового образа жизни.Александр МинченковКто рассчитывает обеспечить себе здоровье, пребывая в лени, тот поступает так же глупо, как и человек, думающий молчанием усовершенствовать свой голос.ПлутархДевять десятых нашего счастья зависят от здоровья.Артур ШопенгауэрЕсли не будешь есть еду как лекарство, то будешь есть лекарство как еду!Михаил ЗадорновСо здоровьем не шутят: у него нет чувства юмора.Сергей Балашов