Напиши поучение-вывод, которое закончится твоё сочинение ( 2-3 предложения) о тороп??ивости.
Литература
Напиши поучение-вывод, которое закончится твоё сочинение ( 2-3 предложения) о тороп??ивости.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как говорится поспешишь людей насмешиш .Вообщем все нужно делать не спешита и все детали хорошо обдумывать чтоб не получилось как в сказке петушок и бобовое зернышко .( когда петух не послушал курочку и быстро ел зерна и подавился )
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