Напиши поучение-вывод, которое закончится твоё сочинение ( 2-3 предложения) о тороп??ивости.

Гость: Гость:

Как говорится поспешишь людей насмешиш .Вообщем все нужно делать не спешита и все детали хорошо обдумывать чтоб не получилось как в сказке петушок и бобовое зернышко .( когда петух не послушал курочку и быстро ел зерна и подавился )