Найдите корень уравнения 8183-(2573-x)=6666

Математика
Найдите корень уравнения 8183-(2573-x)=6666
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8183-(2573-х)=6666 2573-х=8183-6666 2573-х=1517 х=2573-1517 х=1056
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