Упростите первые два уравнения. Спасибо большое!

Алгебра
Упростите первые два уравнения. Спасибо большое!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
    a²+b²    2     a²+b²+2ab    (a+b)² a) ------- + -- = -------------- = --------        ab      1         ab               ab        (a+b)²    ab    -------- * -----(сокращаются ab и ab; a+b и a+b)= a+b       ab      a+b б) там не оч поняла что написано...
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