Упростите первые два уравнения. Спасибо большое!
Алгебра
Упростите первые два уравнения. Спасибо большое!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a²+b² 2 a²+b²+2ab (a+b)² a) ------- + -- = -------------- = -------- ab 1 ab ab (a+b)² ab -------- * -----(сокращаются ab и ab; a+b и a+b)= a+b ab a+b б) там не оч поняла что написано...
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