Сочетаемость слова к слове весело

Русский язык
Сочетаемость слова к слове весело
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весело играть Я составила словосочетание
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