Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова а) встретить её б) тремястами д??адцатью пятью в) самый добрейший г) забрать их вещи

Гость: Гость:

Самый добрейший. Здесь слова исключают друг друга. Суффикс ейш- показывает превосходную сравнительную степень прилагательного, а потому слово самый не нужно. Если слово самый применить, тогда само прилагательное должно стоять в простой форме: добрый. Два верных варианта: 1. самый добрый, 2. добрейший