Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова а) встретить её б) тремястами д??адцатью пятью в) самый добрейший г) забрать их вещи
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Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова а) встретить её б) тремястами д??адцатью пятью в) самый добрейший г) забрать их вещи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самый добрейший. Здесь слова исключают друг друга. Суффикс ейш- показывает превосходную сравнительную степень прилагательного, а потому слово самый не нужно. Если слово самый применить, тогда само прилагательное должно стоять в простой форме: добрый. Два верных варианта: 1. самый добрый, 2. добрейший
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