Номер 10 срочно|||||||
Русский язык
Номер 10 срочно|||||||
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птичий базар - массовые скопления морских птиц,обычно расположены на скалах, круто обрывающихся к морю. Птичий рынок- место где торгуют живностью.
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