На сколько градусов Цельсия нагреются 3 кг воды, если вся теплота, выделилась в случае полного сгорания 10 г спирта, пошла на ее нагрев?

Физика

На сколько градусов Цельсия нагреются 3 кг воды, если вся теплота, выделилась в случае полного сгорания 10 г спирта, пошла на ее нагрев?

Автор: Гость