На сколько градусов Цельсия нагреются 3 кг воды, если вся теплота, выделилась в случае полного сгорания 10 г спирта, пошла на ее нагрев?

Физика
На сколько градусов Цельсия нагреются 3 кг воды, если вся теплота, выделилась в случае полного сгорания 10 г спирта, пошла на ее нагрев?
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