Шық сөзіне омонимдер
Қазақ тiлi
Шық сөзіне омонимдер
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Шық - зат есім (шөп бетіне шық түсті) шық - етістік (үйден шық)
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