Шық сөзіне омонимдер

Қазақ тiлi
Шық сөзіне омонимдер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шық - зат есім (шөп бетіне шық түсті) шық - етістік (үйден шық)
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