Помогите Плиз. Сочинение рассуждение и используйте слова книга, окно, мир.
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Помогите Плиз. Сочинение рассуждение и используйте слова книга, окно, мир.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книга-это окно в мир. Читая книгу мы можем видеть представления автора об окружающем мире, видеть мир глазами автора. Автор помогает нам увидеть то, чего бы мы никогда не увидели в реальной жизни, описывает природу, знакомит с людьми, их характерами, учимся не совершать ошибок героев книг, учимся творить добро, а так же совершать хорошие поступки! По этому книга по моему мнению является окном в мир!
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