Какие слова могут быть разными частями речи 1) ведро 2) начало 3)несло 4)стеккло
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Какие слова могут быть разными частями речи 1) ведро 2) начало 3)несло 4)стеккло
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(что?)начало (учебного года) - сущ. (что сделало?)начало(темнеть) - глагол. оконное (что?)стекло - сущ. (что сделало?)стекло (в трубу) - глагол.
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