Люди,товарищи,помогите решить Станок массой 500 кг опирается на фундамент четырьмя ножками. Площадь каждой ножки равна 50 см ^2.Давление станка на пол равно:

Физика
Люди,товарищи,помогите решить Станок массой 500 кг опирается на фундамент четырьмя ножками. Площадь каждой ножки равна 50 см ^2.Давление станка на пол равно:
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=500 кг, S=50 см^2=50*10^-4 м^2, n=4.     p-?  p=F/S, F=mg, S=nS1, p=mg/(4S1). p=500*10/(4*50*10^-4) = 250 кПа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Сочинение по казахскому языку для 3 класса , тема КОКТЕМ.
Ответить
Русский язык
Какая часть речи помогает правильно найти род число и падеж
Ответить
Алгебра
Найти значение выражения -3,3*4 4/9+4 11/15*3
Ответить
Русский язык
Подскажите два три слова 2 склонения
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста написать текст про Наурыз 5-6 предложений. За ранее спасибо
Ответить