Люди,товарищи,помогите решить Станок массой 500 кг опирается на фундамент четырьмя ножками. Площадь каждой ножки равна 50 см ^2.Давление станка на пол равно:
Физика
Люди,товарищи,помогите решить Станок массой 500 кг опирается на фундамент четырьмя ножками. Площадь каждой ножки равна 50 см ^2.Давление станка на пол равно:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=500 кг, S=50 см^2=50*10^-4 м^2, n=4. p-? p=F/S, F=mg, S=nS1, p=mg/(4S1). p=500*10/(4*50*10^-4) = 250 кПа.
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