Найти значение выражения -3,3*4 4/9+4 11/15*3

Алгебра
Найти значение выражения -3,3*4 4/9+4 11/15*3
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Гость:
Мне кажется как-то так.-.
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