Ребзя, помогите пожалуйста

Геометрия
Ребзя, помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если рассматривать треугольники ABC и СDA 1 у них общая сторона AC 2 сторона AB=CD-по условию 3 сторона BC=AD-по условию из этого выводим,что треугольники ABC и CDA равны ,по третьему признаку
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