Охарактеризуйте хозяйственные постройки кубанского двора Помогите!!!!!
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Охарактеризуйте хозяйственные постройки кубанского двора Помогите!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Усадьбы казаков обычно огораживались глухими высокими заборам с плотно закрытыми воротами, что подчеркивало замкнутость казачьего быта. Нередко дом размещался в глубине двора или был повернут к улице глухой стороной (в связи с военной опасностью). По всей России каждая казачья местность имела свой тип строения жилья. На Тереке и на Дону свой дом казак называл, куренем. Курень терского казака мог быть разных габаритов, но с соблюдением местных архитектурных традиций. Строили казаки курень на участке, где недалеко была бы вода; у реки или пруда. В самом крайнем случае рыли колодец. Выбирали место так, чтобы недалеко был холм с лесом, луг, или под горой. В окна куреня по утрам должен заглядывать восход солнца, поэтому окна в торце дома должны были выходить на восток, тогда в таком доме зимой было светло и тепло, а летом прохладно. Курень снабжали рундуком. Это такой навес, па столбах в виде крытого балкона, со стороны входа. В небольшом курене внутри было три комнаты. Передняя часто служила и кухней, и столовой; спальня была просторной. В ней стояли одна или две широкие тахты, сколоченные из досок в виде русских полатей, но от пола до 1 м. высотой. Первые поселения возникали в плавнях – речных камышовых зарослях, где землянку не выкопаешь – вода близко. Поэтому жилища делали турлучные. Стены плели из двух рядов прутьев или камыша, а пространство между ними для тепла и прочности заполняли землей. Крыша была, безусловно, камышовая, с отверстием для выхода дыма. Но жить в таких сооружениях можно было тоже не везде. Широкие, многокилометровые разливы рек требовали особых построек – свайных. Воспоминания о них сохранилась в названиях. «Чиганаки» – это и есть постройка на сваях.
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