Охарактеризуйте хозяйственные постройки кубанского двора Помогите!!!!!

Другие предметы
Охарактеризуйте хозяйственные постройки кубанского двора Помогите!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Усадьбы казаков обычно огораживались глухими высокими заборам с плотно закрытыми воротами, что подчеркивало замкнутость казачьего быта. Нередко дом размещался в глубине двора или был повернут к улице глухой стороной (в связи с военной опасностью). По всей России каждая казачья местность имела свой тип строения жилья. На Тереке и на Дону свой дом казак называл, куренем. Курень терского казака мог быть разных габаритов, но с соблюдением местных архитектурных традиций. Строили казаки курень на участке, где недалеко была бы вода; у реки или пруда. В самом крайнем случае рыли колодец. Выбирали место так, чтобы недалеко был холм с лесом, луг, или под горой. В окна куреня по утрам должен заглядывать восход солнца, поэтому окна в торце дома должны были выходить на восток, тогда в таком доме зимой было светло и тепло, а летом прохладно. Курень снабжали рундуком. Это такой навес, па столбах в виде крытого балкона, со стороны входа. В небольшом курене внутри было три комнаты. Передняя часто служила и кухней, и столовой; спальня была просторной. В ней стояли одна или две широкие тахты, сколоченные из досок в виде русских полатей, но от пола до 1 м. высотой. Первые поселения возникали в плавнях – речных камышовых зарослях, где землянку не выкопаешь – вода близко. Поэтому жилища делали турлучные. Стены плели из двух рядов прутьев или камыша, а пространство между ними для тепла и прочности заполняли землей. Крыша была, безусловно, камышовая, с отверстием для выхода дыма. Но жить в таких сооружениях можно было тоже не везде. Широкие, многокилометровые разливы рек требовали особых построек – свайных. Воспоминания о них сохранилась в названиях. «Чиганаки» – это и есть постройка на сваях.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Постройте график функции. y=x^2-2x-3
Ответить
Английский язык
100 баллов образуйте условные предложения 1,2 типов 1)if you (to be) free, i(to come) to see you. 2)If I (to see) her, i (to be) glad. 3)S...
Ответить
Окружающий мир
Язычники верили в.......
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите ответить на вопросы 1.Қандай тамаша табиғат ! 2.Мына жерде тынысың кеңейеді екен ! 3.Табиғат аясында жүргенге не жетсін? 4.Қандай ...
Ответить
Русский язык
Какие согласно сигнализируют нам о необходимости писать за ним суффикс чик запиш??те пять Примеров существительных со суффиксом чик
Ответить