Какие согласно сигнализируют нам о необходимости писать за ним суффикс чик запиш??те пять Примеров существительных со суффиксом чик

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Какие согласно сигнализируют нам о необходимости писать за ним суффикс чик запиш??те пять Примеров существительных со суффиксом чик
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Гость:
Мальчик,пальчик,зайчик,
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