Метеорология занимается: а)изучением атмосферы б)составлением прогноза погоды в)изучением атмосферных явлений г)всем перечисленным

География
Метеорология занимается: а)изучением атмосферы б)составлением прогноза погоды в)изучением атмосферных явлений г)всем перечисленным
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Гость:
Последний пункт,думаю.
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