Просклоняй.красная лента.громкая речь.сильные руки.громкие голоса
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Просклоняй.красная лента.громкая речь.сильные руки.громкие голоса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И-красная лента,громкая речь, сильные руки, громкие голоса. Р-красной ленты, громкой речи, сильных рук, громких голосов. Д-красной ленте, громкой речи, милым рукам, громким голосам. В-красную ленту, громкую речь, сильные руки, громкие голоса. Т-красной лентой, громкой речью, сильными руками, громкими голосами. П-п красной ленте, о громкой речи, о сильных руках, о громких голосах.
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