Ребят, тут по литературе рассказ Конь с розовой гривой Вопрос 4 Какие жизненные урок извлек герой этой истории? Как с этим связаны заключительные слова рассказа: ,,Сколько лет с тех пор прошло? Сколько событий минуло?... А...
Литература
Ребят, тут по литературе рассказ Конь с розовой гривой Вопрос 4 Какие жизненные урок извлек герой этой истории? Как с этим связаны заключительные слова рассказа: ,,Сколько лет с тех пор прошло? Сколько событий минуло?... А я всё не могу забыть бабушкиного пряники - того дивного коня с розовой гривой"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Витя извлек урок, что не надо было слушаться левоньтьевских мальчишек, а добросовестно собирать ягоды, а не обманывать бабушку. Он помнил об этом всю жизнь, потому что бабушка все же его простила и дала пряник, он помнил о том, какая же бабушка была добрая.
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