Ребят, тут по литературе рассказ Конь с розовой гривой Вопрос 4 Какие жизненные урок извлек герой этой истории? Как с этим связаны заключительные слова рассказа: ,,Сколько лет с тех пор прошло? Сколько событий минуло?... А...

Гость: Гость:

Витя извлек урок, что не надо было слушаться левоньтьевских мальчишек, а добросовестно собирать ягоды, а не обманывать бабушку. Он помнил об этом всю жизнь, потому что бабушка все же его простила и дала пряник, он помнил о том, какая же бабушка была добрая.