Найди неизвесное число 202*u=8080 v*1200=3600 6100/w=305 f/51=1000

Математика
Найди неизвесное число 202*u=8080 v*1200=3600 6100/w=305 f/51=1000
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
202*u=8080 U=8080/202 U=40 V*1200=3600 V=3600/1200 V=3 А последний сори сейчас подумаю
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