Из города а в город б отправился автобус со скоростью 50 км/ч через 2 ч по томуже мар??руту выехал второй автобус со скоростью 75 км /ч но проехав 1 ч остановился для ремонта и ешё 1 час простоял через какое время после выхода ...
Математика
Из города а в город б отправился автобус со скоростью 50 км/ч через 2 ч по томуже мар??руту выехал второй автобус со скоростью 75 км /ч но проехав 1 ч остановился для ремонта и ешё 1 час простоял через какое время после выхода в рейс 2 автобус нагонит 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 75км/ч-50км/ч=25км/ч ( скорость опережения ) 2)2ч+1ч= 3ч ( общее время отставания второго автобуса) 3) Составим уравнение где Х это время начала движения второго автобуса после ремонта и до момента времени встречи с первым) Х*75+25=(3+Х)*50 75х+25=150+50х 75х-50х=150-25 25х=125 х=125:25 х=5часов 4) 3ч+5ч=8ч (время после выхода в рейс второго автобуса и до того момента, когда он догонит первый автобус.
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