Из города а в город б отправился автобус со скоростью 50 км/ч через 2 ч по томуже мар??руту выехал второй автобус со скоростью 75 км /ч но проехав 1 ч остановился для ремонта и ешё 1 час простоял через какое время после выхода ...

Математика
Из города а в город б отправился автобус со скоростью 50 км/ч через 2 ч по томуже мар??руту выехал второй автобус со скоростью 75 км /ч но проехав 1 ч остановился для ремонта и ешё 1 час простоял через какое время после выхода в рейс 2 автобус нагонит 1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 75км/ч-50км/ч=25км/ч ( скорость опережения )                                    2)2ч+1ч= 3ч ( общее время отставания второго автобуса)                   3) Составим уравнение где Х это время начала движения второго автобуса после ремонта и до момента времени встречи с первым)     Х*75+25=(3+Х)*50                                                                                       75х+25=150+50х                                                                                         75х-50х=150-25                                                                                           25х=125                                                                                                       х=125:25                                                                                                 х=5часов                                                              4) 3ч+5ч=8ч (время после выхода в рейс второго автобуса и до того момента, когда он догонит первый автобус.
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