Два туриста вышли одновременно и австречу друг другу. При встрече оказалось, что первый прошёл 8/15 км всего пути и ещё 4 км, а второй 10 км. Сколько км приодолели оба туриста?
Математика
Два туриста вышли одновременно и австречу друг другу. При встрече оказалось, что первый прошёл 8/15 км всего пути и ещё 4 км, а второй 10 км. Сколько км приодолели оба туриста?
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