Два туриста вышли одновременно и австречу друг другу. При встрече оказалось, что первый прошёл 8/15 км всего пути и ещё 4 км, а второй 10 км. Сколько км приодолели оба туриста?

Математика

Два туриста вышли одновременно и австречу друг другу. При встрече оказалось, что первый прошёл 8/15 км всего пути и ещё 4 км, а второй 10 км. Сколько км приодолели оба туриста?

Автор: Гость