Помогите решить уравнение 1000x - 6,2 = 7,9751
Математика
Помогите решить уравнение 1000x - 6,2 = 7,9751
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000х-6,2=7,9751 1000х=7,9751+6,2 1000х=14,1751 х=14,1751:1000 х=0,0141751
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