Прошу помогите 5 номер срочно надо
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Прошу помогите 5 номер срочно надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.How is your friend going to go to Astana? -He is going to go by train. 2.How are you going to go to school? -I'm going to go on foot. 3. How are they going to go to Taraz? -They are going to go to Taraz by bus. 4.How is your brother going to go to Astana? -My brother is going to go to Astaba by car.
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