Постройте график функции. y=x^2-2x-3
Геометрия
Постройте график функции. y=x^2-2x-3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2-2x-3=0 a-b+c=0 1-(-2)+(-3)=0 x1= 1 x2= 3/2=1.5
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