Язычники верили в.......
Окружающий мир
Язычники верили в.......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Язычники были не едины, так называли любую группу людей, которая верила не в одного единственного бога, а в нескольких пример: древние греки(зевс-главный и другие боги), викинги (Одúн главный и другие боги)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Помогите ответить на вопросы 1.Қандай тамаша табиғат ! 2.Мына жерде тынысың кеңейеді екен ! 3.Табиғат аясында жүргенге не жетсін? 4.Қандай ...
Русский язык
Какие согласно сигнализируют нам о необходимости писать за ним суффикс чик запиш??те пять Примеров существительных со суффиксом чик
Английский язык
География
Метеорология занимается: а)изучением атмосферы б)составлением прогноза погоды в)изучением атмосферных явлений г)всем перечисленным