Помогите ответить на вопросы 1.Қандай тамаша табиғат ! 2.Мына жерде тынысың кеңейеді екен ! 3.Табиғат аясында жүргенге не жетсін? 4.Қандай қеншілік десеңші!
Қазақ тiлi
Помогите ответить на вопросы 1.Қандай тамаша табиғат ! 2.Мына жерде тынысың кеңейеді екен ! 3.Табиғат аясында жүргенге не жетсін? 4.Қандай қеншілік десеңші!
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Гость:
Здесь только третий вопросом будет. Остальные это-восклицательные предложения
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