Рассказ о случае с животними свидетелем которого били ви

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Рассказ о случае с животними свидетелем которого били ви
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прошлой весной мы с другом пошли в лес пить берёзовый сок. Когда мы искали подходящее для сока дерево заблудились. Посмотрели друг на друга и не знали куда  идти. Тогда мой пёс Рекс сразу понял в чём дело он посмотрел на нас и хотел своим взглядом объяснить нам по какой дороге идти. Только тогда по настоящему я понял что собаки очень умные и верные друзья человека. При любой ситуации,если рядом собака то можно найти верное решение
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