Какие слова нельзя переносить

Русский язык
Какие слова нельзя переносить
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Гость:
Слова в которых 1 слог.Например (гольф)
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