Какие слово сочетания в предложении ярко краснеют гроздья рябины даю 11 баллов
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Какие слово сочетания в предложении ярко краснеют гроздья рябины даю 11 баллов
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Гроздья краснеют гроздья рябины краснеют ярко
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