На компьютере обрабатывали три задачи в течение 30 минут. На первую и вторую задачу было затрачено 24 14\15 мир, а на вторую и третью 18 19\45 мин. Сколько минут было затрачено на обработку каждой задачи

Математика

На компьютере обрабатывали три задачи в течение 30 минут. На первую и вторую задачу было затрачено 24 14\15 мир, а на вторую и третью 18 19\45 мин. Сколько минут было затрачено на обработку каждой задачи

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