На компьютере обрабатывали три задачи в течение 30 минут. На первую и вторую задачу было затрачено 24 14\15 мир, а на вторую и третью 18 19\45 мин. Сколько минут было затрачено на обработку каждой задачи
Математика
На компьютере обрабатывали три задачи в течение 30 минут. На первую и вторую задачу было затрачено 24 14\15 мир, а на вторую и третью 18 19\45 мин. Сколько минут было затрачено на обработку каждой задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 14/15 + 18 19/45 = 42 61/45 = 43 16/45 (мин) затратили на обработку одной первой задачи, двух вторых и одной третьей задачи. Тогда 43 16/45 - 30 = 13 16/45 (мин) затратили на обработку одной второй задачи. 24 14/45 - 13 16/45 = 11 26/45 (мин) обработка первой задачи. 18 19/45 - 13 16/45 = 5 41/45 (мин) обработка третьей задачи.
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