Какие сообщающиеся сосуды есть у вас дома? Приведите пример.
Физика
Какие сообщающиеся сосуды есть у вас дома? Приведите пример.
Ответ(ы):
Гость:
Водонапорные башни, гидравлические домкраты и прессы Вода, налитая, например, в чайник, стоит всегда в резервуаре чайника и в боковой трубке на одном уровне. Боковая трубка и резервуар соединены между собой в нижней части. В сифонах под раковиной, “водяных затворах” в системе канализации
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