Какие советы в рабочей тетради 4 класс чтение к сказке ашик-кериб?

Литература
Какие советы в рабочей тетради 4 класс чтение к сказке ашик-кериб?
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Перечитай фрагмент сказки Лермонтова Ашик Кериб Подчеркни слова которые помогут составить рассказ о герое этого произведения Составь предложение своего рассказа об ашик-керибе используя вопросы Почему Люди уважали Ашик кериба какие черты его характера и поступки тебе запомнились Восстанови последовательность событий
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